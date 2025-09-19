Зияфат Аскеров: Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа

В 1991-1993 годах из-за хаотичной обстановки в стране принять Конституцию было невозможно.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфат Аскеров на конференции, посвященной Дню государственного суверенитета, проходящей в парламенте 19 сентября в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

Он напомнил, что в мае 1995 года была сформирована Конституционная комиссия под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева:

"12 ноября 1995 года была принята наша первая национальная конституция. После этого в 2002, 2008 и 2016 годах были проведены референдумы. В документе преобладали защита прав и свобод граждан, судебные реформы. Безусловно, проведение этих референдумов было необходимо".

Вице-спикер отметил, что после антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре 2023 года Азербайджан решил вопрос суверенитета, и, как сказал президент Ильхам Алиев, был забит "последний гвоздь в гроб сепаратизма":

"Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа. Понятие суверенитета чрезвычайно важно во внутренней и внешней политике государства".