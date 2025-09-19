Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Зияфат Аскеров: Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа

    Милли Меджлис
    • 19 сентября, 2025
    • 10:52
    Зияфат Аскеров: Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа

    В 1991-1993 годах из-за хаотичной обстановки в стране принять Конституцию было невозможно.

    Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфат Аскеров на конференции, посвященной Дню государственного суверенитета, проходящей в парламенте 19 сентября в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

    Он напомнил, что в мае 1995 года была сформирована Конституционная комиссия под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева:

    "12 ноября 1995 года была принята наша первая национальная конституция. После этого в 2002, 2008 и 2016 годах были проведены референдумы. В документе преобладали защита прав и свобод граждан, судебные реформы. Безусловно, проведение этих референдумов было необходимо".

    Вице-спикер отметил, что после антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре 2023 года Азербайджан решил вопрос суверенитета, и, как сказал президент Ильхам Алиев, был забит "последний гвоздь в гроб сепаратизма":

    "Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа. Понятие суверенитета чрезвычайно важно во внутренней и внешней политике государства".

    Милли Меджлис суверенитет Зияфат Аскеров конституция День государственного суверенитета
    Ziyafət Əsgərov: Suverenlik hər bir dövlət və xalq üçün müqəddəs anlayışdır

    Последние новости

    11:21

    Fitch ожидает сокращения буфера капитала азербайджанского Expressbank в 2025–2026 годах

    Финансы
    11:17

    МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата

    В регионе
    11:14

    Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в Баку

    Формула 1
    11:13
    Фото

    ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностей

    Внутренняя политика
    11:11

    Али Гусейнли: Азербайджанский народ может гордиться сегодняшней стабильностью

    Милли Меджлис
    11:04

    В порту Санкт-Петербурга на судне из Эквадора обнаружили 1,5 тонн кокаина

    В регионе
    11:02

    В Ханкенди, Ходжалы, Агдере определены пригодные для ремонта дома

    Внутренняя политика
    10:55

    Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ

    Другие страны
    10:52

    Зияфат Аскеров: Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа

    Милли Меджлис
    Лента новостей