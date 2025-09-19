İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:16
    Ziyafət Əsgərov: Suverenlik hər bir dövlət və xalq üçün müqəddəs anlayışdır

    Təəssüf ki, 1991-1993-cü illərdə konstitusiyanı qəbul etmək mümkün deyildi, çünki ölkədə xaos hökm sürürdü.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov sentyabrın 19-da parlamentdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində keçirilən Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfransda çıxışı zamanı deyib.

    O xatırladıb ki, 1995-ci ilin mayında Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Konstitusiya Komissiyası formalaşdırıldı:

    "1995-ci ilin 12 noyabrında ilk milli konstitusiyamız yaradıldı. Bundan sonra 2002, 2008 və 2016-cı illərdə referendumlar keçirildi. Sənəddə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, məhkəmə islahatları üstünlük təşkil edirdi. Sözsüz, bu referendumların keçirilməsi vacib idi".

    Sədr müavini bildirib ki, 2023-cü ildəki antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan suverenlik məsələsini həll etdi və Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, "seperatizmin tabutu"na son mismar vuruldu:

    "Suverenlik hər bir dövlət və xalq üçün müqəddəs anlayışdır. Dövlətin daxili və xarici siyasətində suverenlik anlayışı son dərəcə vacib anlayışdır".

    Z.Əsgərov həmçinin Azərbaycanın hazırkı daxili və xarici siyasətindəki müvəffəqiyyətin təməlinin Ulu Öndərin uzaqgörən siyasəti ilə qoyulduğunu da söyləyib.

