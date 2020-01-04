​Зарегистрирована кандидатура в депутаты Рауфа Арифоглу

Зарегистрирована кандидатура руководителя медиа-группы "Ени Мусават" Рауфа Арифоглу, выдвинувшего кандидатуру в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа №35.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель избирательного штаба Р.Арифоглу Чигиз Озгур.

Он отметил, что члены избирательного штаба завершили кампанию по сбору подписей, и документы в соответствующем порядке были представлены в Окружную избирательную комиссию.

4 января ОИК зарегистрировала кандидатуру Р.Арифоглу.