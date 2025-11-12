Замминистра: В Азербайджане ведутся съемки пяти фильмов об Отечественной войне
- 12 ноября, 2025
- 13:41
В Азербайджане продолжаются съемки пяти фильмов, посвященных Отечественной войне.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Фарид Джафаров на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественным объединениям и религиозным организациям, а также культуре.
По словам Джафарова, в период с 2023 по 2025 год в стране начато производство 71 фильма, из которых 50 уже завершены.
"Количество картин об Отечественной войне достигло 15, съемки пяти из них продолжаются. Производство исторических фильмов стало новым направлением, и для его развития налажено сотрудничество с Турцией. Когда иностранные кинопроизводители создают фильмы об Азербайджане, государство компенсирует до 40% расходов. Поэтому крайне важно увеличить финансирование Агентства кино из госбюджета", - отметил он.
Замминистра добавил, что при финансовой поддержке Агентства кино завершено производство одного анимационного фильма, а съемки еще семи продолжаются.