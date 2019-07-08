Депутаты: Включение Дворца шекинских ханов в Список ЮНЕСКО - исторический успех - МНЕНИЯ

"Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Дворца Шекинских ханов и исторического центра Шеки – значимое событие".

Об этом Report сказал член Политического совета правящей партии "Ени Азербайжан", зампредседателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, все страны мира стараются включить свои памятники в этот список: "До 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку в список входило 1029 объектов культурного наследия. Развитые страны мира лидируют в этом списке. Например, в списке значатся 54 наименования культурного наследия Италии. До сих пор в данный список от Азербайджана входили Ичери шехер, Девичья башня, дворцовый комплекс Ширваншахов и Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника. Теперь в список включен еще один исторический памятник Азербайджана. Это не только Дворец шекинских ханов, это исторический центр Шеки. Порой приходится ждать годами свершения такого события…".

Депутат Айдын Мирзазаде "Шеки будет считаться культурным наследием не только Азербайджана, но и всего человечества. Думаю, что число включаемых в список наших объектов будет расти".

Депутат отметил, что проведение 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку связано с тем вкладом, который вносит Азербайджан в мировую культуру: "Принятие такого решения по Шеки – оценка, которая дается культуре Азербайджана. Шеки будет считаться культурным наследием не только Азербайджана, но и всего человечества. Думаю, что число включаемых в список наших объектов будет расти. Какой-то народ может обладать культурным наследием, однако многое зависит от руководства этой страны. Усилия президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в данной сфере дали результат. Налаживание ими тесных контактов с международными организациями, широкая пропаганда культуры страны за границей, проведение в Баку международных мероприятий играют особую роль в оценивании истории нашей страны. Я выражаю руководству страны благодарность за это".

Депутат Джавид Османов назвал включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Дворца шекинских ханов и исторического центра Шеки историческим успехом: "Это, естественно, успех дипломатии, внешней политики Азербайджана и результат пропаганды культуры нашей страны на международной арене. Важную роль в принятии решения в связи с Шеки сыграли работы, осуществленные президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентам Мехрибан Алиевой. Как известно, Мехрибан Алиева является послом доброй воли ЮНЕСКО, тесно работает с этой организацией. Шеки уже считается наследием всего человечества, поэтому и внимание к нему повысится. Это имеет большое значение для страны".

Депутат Джавид Османов "Это решение – очередной успех, победа Азербайджана. Мы рады, горды тем, что наши памятники вносятся в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".

Дж.Османов подчеркнул, что это решение станет импульсом для расширения туристического потенциала страны: "Включение Шеки в список сыграет важную роль в пропаганде культуры страны. Это решение – очередной успех, победа Азербайджана. Мы рады, горды тем, что наши памятники вносятся в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".

Депутат Таир Рзаев отметил, что внесением исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО гордится каждый гражданин Азербайджана: "Шеки выходит на мировую арену. Это создаст условия для того, чтобы о Шеки узнали еще больше, он стал популярен, сюда приезжали туристы. В принятии такого решения велика заслуга первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Она прилагает все усилия для продвижения Азербайджана на мировой арене. Отмечу, что проведение 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку имеет большую значимость, здесь был обсужден ряд вопросов. На сессии были проведены обсуждения по охране экологии, окружающей среды, историко-культурных памятников. Проведение Азербайджаном такого мероприятия говорит об авторитете нашей страны. Это оказанное нашей стране доверие".

Депутат Таир Рзаев "Шеки выходит на мировую арену. Это создаст условия для того, чтобы о Шеки узнали еще больше, он стал популярен, сюда приезжали туристы".

Депутат прокомментировал неучастие в сессии армян: "К сожалению, армяне не участвуют в этом мероприятии, но при этом хотят сделать из него политическое шоу. Международный мир поддерживает позицию нашей страны, поэтому действия армян ни к чему не приведут и не дадут результата".

Напомним, что на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО был рассмотрен вопрос включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Дворца шекинских ханов и исторического центра города. После обсуждений и оценивания ситуации выдвинутая номинация была принята, Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.