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Вице-президент Кубы: Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо

Вице-президент Кубы: Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо.
Милли Меджлис
1 марта 2023 г. 20:02
Вице-президент Кубы: Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо

Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Вице-президент Кубы Сальвадор Антонио Вальдес Меса пожелал успехов саммиту контактной группы Движения Неприсоединения в Баку. Гость отметил, что Куба заинтересована в укреплении и расширении взаимосвязей с Азербайджаном.

Вице-президент высоко оценил инициативы, выдвинутые Азербайджаном во время председательства в НПО.

Кубинский гость также отметил, что освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо. Он выразил благодарность Азербайджану за поддержку резолюций, представленных на Генеральной Ассамблее ООН в связи с Кубой.

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Версия на азербайджанском языке Kubanın Vitse-prezidenti: "Azərbaycanın torpaqlarını azad etməsi tam ədalətlidir"

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