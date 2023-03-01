Вице-президент Кубы: Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо

Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо.

Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Вице-президент Кубы Сальвадор Антонио Вальдес Меса пожелал успехов саммиту контактной группы Движения Неприсоединения в Баку. Гость отметил, что Куба заинтересована в укреплении и расширении взаимосвязей с Азербайджаном.

Вице-президент высоко оценил инициативы, выдвинутые Азербайджаном во время председательства в НПО.

Кубинский гость также отметил, что освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо. Он выразил благодарность Азербайджану за поддержку резолюций, представленных на Генеральной Ассамблее ООН в связи с Кубой.