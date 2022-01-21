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В законодательство о Вооруженных силах Азербайджана вносятся изменения

В законодательство о Вооруженных силах Азербайджана вносятся изменения Вносятся изменения в законодательство по имущественному и материально-техническому обеспечению Вооруженных сил Азербайджана.
Милли Меджлис
21 января 2022 г. 18:55
В законодательство о Вооруженных силах Азербайджана вносятся изменения

Вносятся изменения в законодательство по имущественному и материально-техническому обеспечению Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 9 закона "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

Согласно изменения, порядок обеспечения Азербайджанской армии и других вооруженных формирований материально-техническими средствами в мирное и военное время (вооруженный конфликт) будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Действующий пункт закона гласит: "Порядок и норма потребности в обеспечении Вооруженных сил материально-техническими средствами в мирное время, в условиях реальной угрозы, в период мобилизации и военное время (вооруженный конфликт) определяются соответствующим органом исполнительной власти".

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Версия на английском языке Legislation on Azerbaijani armed forces to be amended
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə bağlı qanunvericilik dəyişdirilir

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