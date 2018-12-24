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    В три рабочие группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса изберут руководителей

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В три рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям избираются руководители.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям".

    На должность руководителя рабочей группы по азербайджано-германским межпарламентским связям назначен Ханлар Фатиев, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-чешским межпарламентским связям назначена Сахиба Гафарова, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-французскимй межпарламентским связям назначен Джаваншир Фейзиев.

    Вопрос будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 28 декабря.

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