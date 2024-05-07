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В Азербайджане вводятся штрафы за неоплату уставного капитала ООО

В Азербайджане вводятся штрафы за неоплату уставного капитала ООО Устанавливаются новые штрафы за неоплату в полном объеме или непредставление информации об оплате уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).
Милли Меджлис
7 мая 2024 г. 13:43
В Азербайджане вводятся штрафы за неоплату уставного капитала ООО

Устанавливаются новые штрафы за неоплату в полном объеме или непредставление информации об оплате уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в проекте изменений в КоАП, вынесенном на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

За неоплату в полном объеме уставного капитала ООО в течение срока, предусмотренного Гражданским кодексом, должностные лица будут оштрафованы на сумму 1 000 манатов, а юридические - на 2 000 манатов.

Кроме того, за непредставление органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, информации об оплате в полном объеме уставного капитала ООО в срок, предусмотренный законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, а юридические - на 1 000 манатов.

После обсуждений проект поправки был принят в первом чтении.

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