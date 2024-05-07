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Работникам юстиции будет выплачиваться денежная компенсация в связи с арендой жилья

Работникам юстиции будет выплачиваться денежная компенсация в связи с арендой жилья Работникам юстиции будет выплачиваться денежная компенсация в связи с арендой жилья.
Милли Меджлис
7 мая 2024 г. 12:21
Работникам юстиции будет выплачиваться денежная компенсация в связи с арендой жилья

Работникам юстиции будет выплачиваться денежная компенсация в связи с арендой жилья.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в проекте изменений в закон “О прохождении службы в органах юстиции”, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, работникам органов юстиции и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в органах юстиции и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, будет выплачиваться денежная компенсация за аренду жилья в порядке и в размере, установленном органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти, в зависимости от места жительства.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə işçilərinə mənzil kirayəsi ilə əlaqədar pul kompensasiyası ödəniləcək

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