Спикер Милли Меджлиса вручила президенту Черногории приглашение на COP29

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Черногорию встретилась с президентом страны Яковом Милатовичем.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита в Черногорию встретилась с президентом страны Яковом Милатовичем.

Об этом Report сообщили в управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в ходе встречи спикер парламента вручила президенту Черногории приглашение для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре.

Яков Милатович подчеркнул, что Азербайджан является дружественной страной для Черногории и отметил, что отношения между странами активно развиваются. Он выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, особенно в сфере туризма, отметив, что Азербайджан является одним из основных инвесторов Черногории.

Президент Черногории выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, отметив, что оно будет способствовать развитию региона Южного Кавказа.

В конце встречи Сахиба Гафарова вручила президенту Черногории книгу под названием "Карабах до и после оккупации".