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Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта

Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта.
Милли Меджлис
7 мая 2024 г. 12:03
Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта

Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта.

Как сообщает Report, это отражено в предложенной поправке к закону "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", вынесенной на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект предусматривает возможность использования транспортных средств с отличительными знаками для вывоза движимых культурных ценностей в безопасные места во время вооруженных конфликтов, расширение правовых оснований для отказа в экстрадиции, а также содержит требования для придания статуса особой защиты или усиленной защиты объектам, относящимся к национальному культурному и природному наследию азербайджанского народа.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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