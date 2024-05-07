Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта

Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта.

Определен порядок эвакуации движимых культурных ценностей в безопасные места в период вооруженного конфликта.

Как сообщает Report, это отражено в предложенной поправке к закону "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", вынесенной на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект предусматривает возможность использования транспортных средств с отличительными знаками для вывоза движимых культурных ценностей в безопасные места во время вооруженных конфликтов, расширение правовых оснований для отказа в экстрадиции, а также содержит требования для придания статуса особой защиты или усиленной защиты объектам, относящимся к национальному культурному и природному наследию азербайджанского народа.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.