Заместитель премьер-министра Монтенегро: Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в Республике Монтенегро, встретилась с заместителем премьер-министра этой страны Алексой Бечичем.
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Говоря о том, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства, вице-премьер заявил, что Монтенегро придает этим отношениям большое значение.
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, напомнив о своей предыдущей встрече с Алексой Бечичем, сказала, что сотрудничество между законодательными органами также способствует развитию отношений между Азербайджаном и Монтенегро.
В ходе встречи спикер азербайджанского парламента предоставила вице-премьеру подробную информацию о текущей ситуации в регионе, мирных инициативах страны, крупных строительных и других масштабных проектах, которые Азербайджан осуществляет в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Во время беседы подчеркивалось, что экономические отношения являются одной из основных составляющих двустороннего сотрудничества. Говорилось о роли Азербайджана как важного партнера в диверсификации энергопоставок в Европу, отмечался существующий потенциал по расширению сотрудничества в этой сфере. Стороны обсудили позитивные тенденции в сфере туризма и перспективы сотрудничества в этой сфере, а также роль Азербайджана как транзитной страны с современной транспортной инфраструктурой. Подчеркивалось, что дальнейшее развитие связей в сферах образования, науки, культуры, спорта будет способствовать укреплению связей между странами и углублению контактов между людьми.
На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.