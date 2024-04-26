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Заместитель премьер-министра Монтенегро: Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства

Заместитель премьер-министра Монтенегро: Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в Республике Монтенегро, встретилась с заместителем премьер-министра этой страны Алексой Бечичем.
Милли Меджлис
26 апреля 2024 г. 23:56
Заместитель премьер-министра Монтенегро: Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в Республике Монтенегро, встретилась с заместителем премьер-министра этой страны Алексой Бечичем.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами и парламентами. Указывалось, что показатели развития связей между Азербайджаном и Монтенегро в ряде сфер позволяют расширить сотрудничество и в других областях.

Говоря о том, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства, вице-премьер заявил, что Монтенегро придает этим отношениям большое значение.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, напомнив о своей предыдущей встрече с Алексой Бечичем, сказала, что сотрудничество между законодательными органами также способствует развитию отношений между Азербайджаном и Монтенегро.

В ходе встречи спикер азербайджанского парламента предоставила вице-премьеру подробную информацию о текущей ситуации в регионе, мирных инициативах страны, крупных строительных и других масштабных проектах, которые Азербайджан осуществляет в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Во время беседы подчеркивалось, что экономические отношения являются одной из основных составляющих двустороннего сотрудничества. Говорилось о роли Азербайджана как важного партнера в диверсификации энергопоставок в Европу, отмечался существующий потенциал по расширению сотрудничества в этой сфере. Стороны обсудили позитивные тенденции в сфере туризма и перспективы сотрудничества в этой сфере, а также роль Азербайджана как транзитной страны с современной транспортной инфраструктурой. Подчеркивалось, что дальнейшее развитие связей в сферах образования, науки, культуры, спорта будет способствовать укреплению связей между странами и углублению контактов между людьми.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Monteneqro Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla əlaqələrə böyük önəm veririk

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