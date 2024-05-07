Производители табачной продукции без регистрации будут оштрафованы на сумму до 12 тыс. манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в проекте изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно поправкам, в соответствии с законом "О табаке и табачных изделиях", за производство табачных изделий без регистрации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 7 тыс. манатов, а юридические лица - от 10 до 12 тыс. манатов.
Проект поправок после обсуждений был принят в первом чтении.