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Производители табачной продукции без регистрации будут оштрафованы на сумму до 12 тыс. манатов

Производители табачной продукции без регистрации будут оштрафованы на сумму до 12 тыс. манатов Производители табачной продукции без регистрации будут оштрафованы на сумму до 12 тыс. манатов.
Милли Меджлис
7 мая 2024 г. 13:42
Производители табачной продукции без регистрации будут оштрафованы на сумму до 12 тыс. манатов

Производители табачной продукции без регистрации будут оштрафованы на сумму до 12 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, в соответствии с законом "О табаке и табачных изделиях", за производство табачных изделий без регистрации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 7 тыс. манатов, а юридические лица - от 10 до 12 тыс. манатов.

Проект поправок после обсуждений был принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Qeydiyyata alınmadan tütün məmulatını istehsal edənlər 12 min manatadək cərimələnəcək

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