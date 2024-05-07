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Парламент утвердил законопроект о бесплатном обучении членов семей шехидов в частных вузах

Парламент утвердил законопроект о бесплатном обучении членов семей шехидов в частных вузах Милли Меджлис утвердил законопроект о бесплатном обучении членов семей шехидов в частных вузах.
Милли Меджлис
7 мая 2024 г. 12:16
Парламент утвердил законопроект о бесплатном обучении членов семей шехидов в частных вузах

Милли Меджлис утвердил законопроект о бесплатном обучении членов семей шехидов в частных вузах.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об образовании", который был рассмотрен в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, расходы на образование членов семей шехидов (в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях), ветеранов войны (в профучилищах), лиц с ограниченными возможностями (в частных профучилищах) и лиц младше 20 лет, родители которых имеют инвалидность в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма, а также лиц с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в период их платного обучения будут оплачиваться из госбюджета.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Parliament approves bill on free education of martyrs' family members in private universities
Версия на азербайджанском языке Parlament şəhid ailəsi üzvlərinin özəl universitetlərdə pulsuz təhsil almasına dair layihəni təsdiqləyib

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