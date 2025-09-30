В план осенней сессии Милли Меджлиса вошли 5 новых законопроектов
Милли Меджлис
- 30 сентября, 2025
- 12:35
Милли Меджлис принял план законодательных работ на осеннюю сессию 2025 года.
Как сообщает Report, документ принят на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.
В план законодательных работ сессии включена разработка 5 новых законопроектов: Кодекс государственной службы, законопроекты "О государственных услугах", "О внутренних войсках", "О транспортно-экспедиционной деятельности" и "О правах детей".
Последние новости
13:43
Фото
Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с ЛукашенкоВнешняя политика
13:40
Армения надеется на реализацию сторонами плана Трампа по ГазеВ регионе
13:40
Фото
В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственностиМедиа
13:39
Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30COP29
13:37
Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространстваДругие страны
13:34
Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории ГазыДругие страны
13:30
Президент и первый вице-президент направили венок на церемонию прощания с Джабиром ИмановымKультурная политика
13:28
Фото
Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГКомандные
13:24