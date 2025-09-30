Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В план осенней сессии Милли Меджлиса вошли 5 новых законопроектов

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 12:35
    Милли Меджлис принял план законодательных работ на осеннюю сессию 2025 года.

    Как сообщает Report, документ принят на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

    В план законодательных работ сессии включена разработка 5 новых законопроектов: Кодекс государственной службы, законопроекты "О государственных услугах", "О внутренних войсках", "О транспортно-экспедиционной деятельности" и "О правах детей".

