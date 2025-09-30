İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2025
    • 12:31
    Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd parlamentin payız sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Qeyd edilib ki, sessiyanın qanunvericilik işləri planına 5 yeni qanun layihəsininin hazırlanması daxil edilib.

    Həmin sənədlər Dövlət Qulluğu Məcəlləsi, "Dövlət xidmətləri haqqında", "Daxili qoşunlar haqqında", "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" və "Uşaq hüquqları haqqında" qanun layihələridir.

    Qanunvericilik işləri planı səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.

    В план осенней сессии Милли Меджлиса вошли 5 новых законопроектов
    Five new bills included in Milli Majlis autumn session agenda

