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В парламенте Азербайджана заслушивается годовой отчет Счетной палаты

В парламенте Азербайджана заслушивается годовой отчет Счетной палаты

© Report

Пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана продолжается.

Как сообщает Report, на заседании обсуждается проект "О годовом отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики".

Отчет представляет председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

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