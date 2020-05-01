В парламенте Азербайджана заслушивается годовой отчет Счетной палаты

В парламенте Азербайджана заслушивается годовой отчет Счетной палаты

1 мая, 2020 11:44

© Report https://report.az/storage/news/097c88e14d4aa0dbb13aa1dfb133d06a/b030b8c1-ceb2-49fa-ae88-bd7f98dd64df_292.jpg Пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана продолжается. Как сообщает Report, на заседании обсуждается проект "О годовом отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики". Отчет представляет председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

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