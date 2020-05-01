В парламенте Азербайджана заслушивается годовой отчет Счетной палаты

Пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана продолжается.
Как сообщает Report, на заседании обсуждается проект "О годовом отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики".
Отчет представляет председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.
Пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана продолжается.
Как сообщает Report, на заседании обсуждается проект "О годовом отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики".
Отчет представляет председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.
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