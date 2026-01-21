В ММ состоятся слушания по вопросам мобилизации и прохождения военной службы

В Милли Меджлисе состоятся общественные слушания по вопросам военной мобилизации и прохождения военной службы.

Как сообщает Report, данный вопрос включен в рабочий план комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на весеннюю сессию 2026 года.