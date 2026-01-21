Səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək
Milli Məclis
- 21 yanvar, 2026
- 11:00
Hərbi səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
Komitənin sədri Arzu Nağıyev bildirib ki, cəmiyyətdə səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə haqqında çoxsaylı suallar var:
"Bunlara aydınlıq gətirilməsi vacibdir. Komitənin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək dinləməyə müvafiq qurumların təmsilçiləri də dəvət ediləcək".
