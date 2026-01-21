İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 21 yanvar, 2026
    • 11:00
    Səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

    Hərbi səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.

    Komitənin sədri Arzu Nağıyev bildirib ki, cəmiyyətdə səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə haqqında çoxsaylı suallar var:

    "Bunlara aydınlıq gətirilməsi vacibdir. Komitənin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək dinləməyə müvafiq qurumların təmsilçiləri də dəvət ediləcək".

    Milli Məclis hərbi səfərbərlik hərbi xidmətkeçmə ictimai dinləmə

