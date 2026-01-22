В ММ пройдут общественные слушания по борьбе с туберкулезом
Милли Меджлис
- 22 января, 2026
- 12:21
В Милли Меджлисе состоятся общественные слушания, посвященные борьбе с туберкулезом.
Как передает Report, вопрос включен в план работы комитета по здравоохранению Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года.
Слушания будут посвящены теме "Борьба с туберкулезом в Азербайджане: текущая ситуация, проблемы и пути их решения".
