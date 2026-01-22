Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ММ пройдут общественные слушания по борьбе с туберкулезом

    Милли Меджлис
    • 22 января, 2026
    • 12:21
    В ММ пройдут общественные слушания по борьбе с туберкулезом

    В Милли Меджлисе состоятся общественные слушания, посвященные борьбе с туберкулезом.

    Как передает Report, вопрос включен в план работы комитета по здравоохранению Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года.

    Слушания будут посвящены теме "Борьба с туберкулезом в Азербайджане: текущая ситуация, проблемы и пути их решения".

    Милли Меджлис борьба с туберкулезом общественные слушания
    Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək
    Azerbaijani parliament to hold public hearing on tuberculosis

    Последние новости

    13:05

    Мерц: НАТО продолжит защищать север Европы от российских угроз

    Другие страны
    12:58

    В Казахстане из зоны отдыха госпитализированы 22 подростка

    В регионе
    12:57

    Грузия сократила расходы на закупку природного газа у Азербайджана

    Энергетика
    12:56

    В 2025 году в Азербайджане выявлено более 6 тыс. случаев нарушения трудового законодательства

    Социальная защита
    12:52

    Глава службы: Нелегальный трудовой стаж впоследствии восстановить невозможно

    Социальная защита
    12:47

    В Азербайджане завершен процесс выплаты пенсий за январь

    Социальная защита
    12:42
    Фото

    Азербайджан представлен на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder

    Бизнес
    12:27

    Премьер Финляндии в конце недели совершит визит в Китай

    Другие страны
    12:26

    Объемы транспортировки нефти по БТД сократились почти на 8%

    Энергетика
    Лента новостей