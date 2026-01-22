Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək
Milli Məclis
- 22 yanvar, 2026
- 12:01
Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, parlamentin Səhiyyə komitəsinin 2026-cı ilin yaz sessiyası üçün iş planına daxil edilib.
Dinləmə "Azərbaycanda vərəmlə mübarizə: mövcud vəziyyət, problemlər və onların həlli yolları" mövzusuna həsr ediləcək.
