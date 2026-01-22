İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclis
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:01
    Milli Məclisdə vərəmlə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, parlamentin Səhiyyə komitəsinin 2026-cı ilin yaz sessiyası üçün iş planına daxil edilib.

    Dinləmə "Azərbaycanda vərəmlə mübarizə: mövcud vəziyyət, problemlər və onların həlli yolları" mövzusuna həsr ediləcək.

