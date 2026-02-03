İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMA

    Fərdi
    • 03 fevral, 2026
    • 12:55
    Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMA

    Azərbaycan indiyədək 7 dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında təmsil olunub.

    "Report"un araşdırmasına görə, ölkə ilk dəfə 1998-ci ildə bu nüfuzlu yarışda debüt edib.

    Yaponiyanın Naqano şəhərində təşkil olunan XVIII Qış Olimpiya Oyunlarında 4 idmançımız mübarizə aparıb. Fiqurlu konkisürənlərdən İqor Paşkeviçlə Yulia Vorobyova fərdi yarışda 16-cı, İnqa Rodionova - Aleksandr Aniçenko dueti isə 18-ci yeri tutub.

    2002-ci ildə gerçəkləşən turnirdə də 4 nəfər çıxış edib. Dağ xizəyi yarışında təmsilçimiz Elbrus İsakov finişə çata bilməyib. Fiqurlu konkisürən Sergey Rılov 24-cü olubsa, Kristin Freyzer - İqor Lukanin cütlüyü buz üzərində rəqsdə 17-ci pillə ilə kifayətlənib.

    2006-cı ildəki yubiley - XX qış olimpiadası İtaliyanın Turin şəhərində təşkil edilib. Bu dəfə Azərbaycan iki idmançı ilə təmsil olunub. Kristin Freyzer - İqor Lukanin tandemi buz üzərində rəqsdə bu dəfə 19-cu yeri tutub.

    Növbəti, 2010-cu ilin Qış Olimpiya Oyunları Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilib. Bu dəfə dağ xizəyində kişilərdən Sedrik Nots, qadınlardan Qayya Bassani Antivari mübarizə aparıb. S.Nots qiqant slalom üzrə 72-ci, Q.B.Antivari isə 57-ci olub. Onlar həmçinin slalom üzrə yarışda finişə çata bilməyiblər.

    2014-cü ildə Rusiyanın Soçi şəhərində baş tutan yarışda Azərbaycanın 4 idmançısı çıxış edib. Dağ xizəkçilərindən Patrik Brahner qiqant slalomda 53-cü sırada qərarlaşıbsa, slalomda finişə çatmayıb. Qayya Bassani Antivari isə bu dəfə də slalomda finişi görməyib. Fiqurlu konkisürənlərdən Yuliya Zlobina - Aleksey Sitnikov cütlüyü 12-ci olub.

    2018-ci ildə XXIII olimpiada Cənubi Koreyanın Pxençxanq şəhərində baş tutub. Həmin ildə Patrik Brahnerə slalomda finişə çatmaq qismət olmayıb.

    Nəhayət, 2022-ci ildə Çinin paytaxtı Pekində gerçəkləşən Qış Olimpiya Oyunlarında fiqurlu konkisürənlər Vladimir Litvintsev və Yekaterina Ryabova bacarıqlarını göstəriblər. Onlar müvafiq olaraq 18 və 15-ci pillədə qərarlaşıblar.

    Qeyd edək ki, İtaliyanın Milan və Kortina-dAmpetso şəhərlərində keçiriləcək XXV Qış Olimpiya Oyunları sabah körlinq yarışı ilə start götürəcək. Açılış mərasimi fevralın 6-da, bağlanış isə 22-də gerçəkləşəcək.

    Azərbaycanı dağ xizəyində Anastasiya Papatoma, fiqurlu konkisürmədə Vladimir Litvintsev təmsil edəcəklər. Fiqurlu konkisürmədə mübarizəyə fevralın 6-da start veriləcək, dağ xizəyi yarışları isə bir gün sonra başlayacaq. Gender bərabərliyinə əsasən açılış və bağlanış mərasimində Azərbaycan bayrağını hər iki idmançı daşıyacaq.

    Qış Olimpiya Oyunları Azərbaycan qış olimpiadalarında araşdırma Dağ xizəyi fiqurlu konkisürmə Vladimir Litvintsev Anastasiya Papatoma

