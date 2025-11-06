В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофы

В Милли Меджлисе предложили предусмотреть в госбюджете дополнительное финансирование для предотвращения экологической катастрофы в Каспийском море.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на слушаниях по проекту бюджета на 2026 год.

По словам депутата, снижение уровня воды в Каспийском море почти на два метра создает серьезные риски для экологической безопасности региона.

"Для предотвращения возможной катастрофы нужны средства на реализацию природоохранных мер - сбор дождевых вод, очистку сточных вод и модернизацию инфраструктуры водопользования. Увеличение расходов на экологические нужды в бюджете на 2026 год и эффективное использование этих средств крайне важно для решения накопившихся проблем", - сказал Гурбанов.