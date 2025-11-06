Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофы

    Милли Меджлис
    • 06 ноября, 2025
    • 13:27
    В Милли Меджлисе предложили предусмотреть в госбюджете дополнительное финансирование для предотвращения экологической катастрофы в Каспийском море.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на слушаниях по проекту бюджета на 2026 год.

    По словам депутата, снижение уровня воды в Каспийском море почти на два метра создает серьезные риски для экологической безопасности региона.

    "Для предотвращения возможной катастрофы нужны средства на реализацию природоохранных мер - сбор дождевых вод, очистку сточных вод и модернизацию инфраструктуры водопользования. Увеличение расходов на экологические нужды в бюджете на 2026 год и эффективное использование этих средств крайне важно для решения накопившихся проблем", - сказал Гурбанов.

    Бюджетный пакет Каспийское море экологическая катастрофа Милли Меджлис
    Xəzərdə ekoloji fəlakətin qarşısının alınması üçün vəsait ayrılması təklif olunur
    Proposal to allocate funds to prevent environmental disaster in Caspian Sea

