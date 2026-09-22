В ММ предложили устраивать встречи со студенческими и молодежными организациями

В Милли Меджлисе предложено устраивать в парламенте встречи со студенческими и молодежными организациями.

Как сообщает Report, с данным предложением на сегодняшнем заседании парламентского Комитета молодежи и спорта выступил член комитета Мушфиг Джафаров.

По его словам, этих организаций в Азербайджане словно не существует:

"В данной сфере наблюдается застой. Раньше для развития молодежи организовывалось много проектов, полезных мероприятий, встреч и поездок. Считаю важным организовывать встречи с этими организациями в парламенте. Возможно, есть вопросы, в решении которых мы можем им помочь. Есть организации, с помощью которых мы можем оживить эту сферу".