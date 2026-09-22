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    В ММ предложили устраивать встречи со студенческими и молодежными организациями

    Милли Меджлис
    • 22 сентября, 2026
    • 15:37
    В ММ предложили устраивать встречи со студенческими и молодежными организациями

    В Милли Меджлисе предложено устраивать в парламенте встречи со студенческими и молодежными организациями.

    Как сообщает Report, с данным предложением на сегодняшнем заседании парламентского Комитета молодежи и спорта выступил член комитета Мушфиг Джафаров.

    По его словам, этих организаций в Азербайджане словно не существует:

    "В данной сфере наблюдается застой. Раньше для развития молодежи организовывалось много проектов, полезных мероприятий, встреч и поездок. Считаю важным организовывать встречи с этими организациями в парламенте. Возможно, есть вопросы, в решении которых мы можем им помочь. Есть организации, с помощью которых мы можем оживить эту сферу".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Молодежные организации
    Milli Məclisdə tələbə-gənclər təşkilatları ilə görüş keçirilməsi təklif edilib

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