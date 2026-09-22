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    Milli Məclisdə tələbə-gənclər təşkilatları ilə görüş keçirilməsi təklif edilib

    Milli Məclis
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:05
    Milli Məclisdə tələbə-gənclər təşkilatları ilə görüş keçirilməsi təklif edilib

    Milli Məclisdə tələbə-gənclər təşkilatları ilə görüş keçirilməsi təklif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin gənclər və idman komitəsinin üzvü Müşfiq Cəfərov komitənin bugünkü iclasında deyib.

    Onun fikrincə, Azərbaycanda bu təşkilatların mövcudluğu hiss edilmir:

    "Bu sahədə durğunluq yaşanır. Əvvəllər gənclərin inkişafı üçün çoxlu layihələr, faydalı tədbirlər, görüşlər, səfərlər təşkil olunurdu. Düşünürəm ki, həmin təşkilatlarla parlamentdə görüşlərin təşkili önəmlidir. Onlarla ünsiyyət quraq, dinləyək. Bəlkə də elə məsələlər var, biz onlara kömək edə bilərik. Bəzi qurumlar var ki, onların da köməyi ilə bu sahəni canlandıra bilərik".

    Müşfiq Cəfərov Azərbaycan gənclər siyasəti Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı Milli Məclis
    В ММ предложили устраивать встречи со студенческими и молодежными организациями

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