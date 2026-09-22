Milli Məclisdə tələbə-gənclər təşkilatları ilə görüş keçirilməsi təklif edilib
Milli Məclis
- 22 sentyabr, 2026
- 15:05
Milli Məclisdə tələbə-gənclər təşkilatları ilə görüş keçirilməsi təklif edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin gənclər və idman komitəsinin üzvü Müşfiq Cəfərov komitənin bugünkü iclasında deyib.
Onun fikrincə, Azərbaycanda bu təşkilatların mövcudluğu hiss edilmir:
"Bu sahədə durğunluq yaşanır. Əvvəllər gənclərin inkişafı üçün çoxlu layihələr, faydalı tədbirlər, görüşlər, səfərlər təşkil olunurdu. Düşünürəm ki, həmin təşkilatlarla parlamentdə görüşlərin təşkili önəmlidir. Onlarla ünsiyyət quraq, dinləyək. Bəlkə də elə məsələlər var, biz onlara kömək edə bilərik. Bəzi qurumlar var ki, onların da köməyi ilə bu sahəni canlandıra bilərik".
Son xəbərlər
20:55
Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdırDaxili siyasət
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12