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    В ММ предложено принятие закона, связанного с ИИ и соцсетями

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2026
    • 12:27
    В ММ предложено принятие закона, связанного с ИИ и соцсетями

    В Милли Меджлисе предложено принятие закона, связанного с искусственным интеллектом и социальными сетями.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на сегодняшнем первом заседании осенней сессии парламента.

    По его словам, сегодня искусственный интеллект и социальные сети стремительно входят в жизнь людей:

    "В этой связи, с учетом правильного использования искусственного интеллекта и аспектов, связанных с особой безопасностью, существует необходимость в принятии закона как об искусственном интеллекте, так и социальных сетях".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Искусственный интеллект (ИИ)
    Milli Məclisdə süni intellekt və sosial media ilə bağlı qanunun qəbulu təklif olunub
    Azerbaijani MP proposes adopting law on AI, social networks
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