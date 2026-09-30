В ММ предложено принятие закона, связанного с ИИ и соцсетями
Милли Меджлис
- 30 сентября, 2026
- 12:27
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В Милли Меджлисе предложено принятие закона, связанного с искусственным интеллектом и социальными сетями.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на сегодняшнем первом заседании осенней сессии парламента.
По его словам, сегодня искусственный интеллект и социальные сети стремительно входят в жизнь людей:
"В этой связи, с учетом правильного использования искусственного интеллекта и аспектов, связанных с особой безопасностью, существует необходимость в принятии закона как об искусственном интеллекте, так и социальных сетях".
Milli Məclisdə süni intellekt və sosial media ilə bağlı qanunun qəbulu təklif olunub
Azerbaijani MP proposes adopting law on AI, social networks
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