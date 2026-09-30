В ММ предложено принятие закона, связанного с ИИ и соцсетями

В Милли Меджлисе предложено принятие закона, связанного с искусственным интеллектом и социальными сетями.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на сегодняшнем первом заседании осенней сессии парламента.

По его словам, сегодня искусственный интеллект и социальные сети стремительно входят в жизнь людей:

"В этой связи, с учетом правильного использования искусственного интеллекта и аспектов, связанных с особой безопасностью, существует необходимость в принятии закона как об искусственном интеллекте, так и социальных сетях".