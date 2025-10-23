Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В ММ обсудили освобождение ряда объектов от обязательного паспорта энергоэффективности

    Милли Меджлис
    • 23 октября, 2025
    • 18:53
    В Азербайджане получение паспорта энергоэффективности станет обязательным для вновь построенных, реконструированных и капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий.

    Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

    Проект изменений был вынесен на обсуждение сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии во втором чтении.

    Предоставляя информацию о проекте, председатель комитета Садиг Гурбанов напомнил, что согласно документу, получение паспорта энергоэффективности станет обязательным для вновь построенных, реконструированных и капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий. При этом некоторые объекты, такие как исторические памятники, вспомогательные и временные постройки, теплицы, склады, производственные здания и индивидуальные жилые дома, будут освобождены от этого требования.

    Милли Меджлис энергоэффективность
    MM-də bəzi obyektlərin enerji effektivliyi pasportu almaq məcburiyyəti tələbindən azad olunması müzakirə edilib

