İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    MM-də bəzi obyektlərin enerji effektivliyi pasportu almaq məcburiyyəti tələbindən azad olunması müzakirə edilib

    Milli Məclis
    • 23 oktyabr, 2025
    • 18:31
    MM-də bəzi obyektlərin enerji effektivliyi pasportu almaq məcburiyyəti tələbindən azad olunması müzakirə edilib

    Azərbaycanda yeni inşa edilən, yenidən qurulan və əsaslı təmir olunan yaşayış və qeyri-yaşayış binaları üçün enerji effektivliyi pasportunun alınması məcburi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" qanuna dəyişiklik təklif olunub.

    Dəyişiklik layihəsi ikinci oxunuşda Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Layihə barədə məlumat verən komitə sədri Sadiq Qurbanov xatırladıb ki, sənədə əsasən, yeni inşa edilən, yenidən qurulan və əsaslı təmir olunan yaşayış və qeyri-yaşayış binaları üçün enerji effektivliyi pasportunun alınması məcburi olacaq. Bununla belə, tarixi abidələr, yardımçı və müvəqqəti tikililər, istixanalar, anbarlar, istehsalat binaları və fərdi yaşayış evləri kimi bəzi obyektlər bu tələbdən azad ediləcək.

    Bununla belə, tarixi abidələr, yardımçı və müvəqqəti tikililər, istixanalar, anbarlar, istehsalat binaları və fərdi yaşayış evləri kimi bəzi obyektlər bu tələbdən azad ediləcək.

    В ММ обсудили освобождение ряда объектов от обязательного паспорта энергоэффективности

    Son xəbərlər

    19:16

    Makronla Zelenski müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:08

    "Azəriqaz" İB-nin baş direktoru Sabirabadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika
    19:02

    Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər

    Digər ölkələr
    18:53

    Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    Biznes
    18:46

    Dövlət Turizm Agentliyinə yeni aparat rəhbəri təyin olunub

    Turizm
    18:40

    Masis şəhərinin meri həbs edilib

    Region
    18:37

    Azərbaycan həndbolçuları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlığı davam etdirir

    Komanda
    18:32

    Azərbaycanda qanunsuz qumar reklamına görə 5 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib edilib

    Biznes
    18:31

    MM-də bəzi obyektlərin enerji effektivliyi pasportu almaq məcburiyyəti tələbindən azad olunması müzakirə edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti