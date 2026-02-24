В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента обсуждался проект изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по межпарламентским связям".

Согласно постановлению, созданы рабочие группы Милли Меджлиса с парламентами Кении, Гамбии, Лаоса и Мальдив.

В соответствии с документом, руководителем рабочей группы по азербайджано-кенийским межпарламентским связям назначен депутат Рамид Намазов, руководителем рабочей группы по азербайджано-гамбийским межпарламентским связям - депутат Эйваз Гурбанов, руководителем рабочей группы по азербайджано-лаосским межпарламентским связям - Гюльшен Пашаева, руководителем рабочей группы по азербайджано-мальдивским межпарламентским связям - депутат Азер Аллахверенов.

В проекте постановления также отмечено, что руководителем рабочей группы по азербайджано-непальским межпарламентским связям назначается депутат Васиф Гафаров.

Проект постановления после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.