Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Милли Меджлисе обсудят состояние религиозных памятников в стране

    Милли Меджлис
    • 11 сентября, 2025
    • 14:47
    В Милли Меджлисе обсудят состояние религиозных памятников в стране

    В Милли Меджлисе пройдут публичные обсуждения, посвященные текущему состоянию общественных объединений и религиозных памятников.

    Как сообщает Report, соответствующие вопросы включены в план работы парламентского Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям на осеннюю сессию 2025 года.

    План работы также включает публичные обсуждения с соответствующими комитетами, посвященные состоянию религиозных памятников на освобожденных территориях, проблемам при их восстановлении и возможностям донесения правды до международной общественности.

    Кроме того, в программу осенней сессии Комитета включена встреча с руководством Управления мусульман Кавказа и других религиозных конфессий.

    Милли Меджлис Религиозные памятники Азербайджана
    Parlamentdə ictimai birliklər və dini abidələrlə bağlı dinləmə keçiriləcək

    Последние новости

    15:21

    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:17

    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    15:13

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    15:10

    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    15:03

    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Финансы
    15:03

    ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

    Другие страны
    15:01

    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    14:59

    Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска

    Другие страны
    14:54

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    Лента новостей