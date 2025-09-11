В Милли Меджлисе обсудят состояние религиозных памятников в стране
Милли Меджлис
- 11 сентября, 2025
- 14:47
В Милли Меджлисе пройдут публичные обсуждения, посвященные текущему состоянию общественных объединений и религиозных памятников.
Как сообщает Report, соответствующие вопросы включены в план работы парламентского Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям на осеннюю сессию 2025 года.
План работы также включает публичные обсуждения с соответствующими комитетами, посвященные состоянию религиозных памятников на освобожденных территориях, проблемам при их восстановлении и возможностям донесения правды до международной общественности.
Кроме того, в программу осенней сессии Комитета включена встреча с руководством Управления мусульман Кавказа и других религиозных конфессий.
