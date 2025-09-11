İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Parlamentdə ictimai birliklər və dini abidələrlə bağlı dinləmə keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Parlamentdə ictimai birliklər və dini abidələrlə bağlı dinləmə keçiriləcək

    Milli Məclisdə ictimai birliklərin və dini abidələrin mövcud durumu ilə bağlı ictimai müzakirələr keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq məsələlər parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin 2025-ci il payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.

    İş planında həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki dini abidələrin durumu, bərpası ilə bağlı qarşıya çıxan problemlər və həqiqətlərin beynəlxalq ictimai rəyə çatdırılması imkanlarının müvafiq komitələrlə birgə ictimai müzakirəsi də yer alıb. 

    Bununla bərabər, İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsi payız sessiyasında Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin, digər dini konfessiyaların (o cümlədən Azərbaycandakı Dağ Yəhudiləri İcması, Roma Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı Apostol Prefekturası, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyası, Bakıdakı Avropa Yəhudiləri İcması və Azərbaycandakı Alban-Udi Xristian Dini İcmasının) rəhbərliyi ilə görüş keçirilməsi də nəzərdə tutulub. 

    Milli Məclis komitə iclası dinləmə
    В Милли Меджлисе обсудят состояние религиозных памятников в стране

