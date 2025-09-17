Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Милли Меджлисе запланированы слушания по "Великому возвращению"

    Милли Меджлис
    • 17 сентября, 2025
    • 09:39
    В Милли Меджлисе запланированы слушания по Великому возвращению

    В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующие вопросы включены в план работы комитета по Правам человека парламента на осеннюю сессию.

    Согласно информации, в течение сессии будут организованы обсуждения на тему "Уникальный опыт Азербайджана в связи с "Великим возвращением" с участием международных организаций по правам человека и правозащитных организаций.

    В парламенте пройдут слушания по законопроекту о "Великом возвращении и реинтеграции" освобожденных территорий.

    Милли Меджлис Великое возвращение слушания Карабах Восточный Зангезур
    Milli Məclisdə "Böyük Qayıdış"la bağlı müzakirələr aparılacaq

    Последние новости

    10:24

    Токаев: Нынешняя ситуация в мире говорит о кризисе цивилизации

    Религия
    10:20

    Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрд

    Финансы
    10:17

    Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

    Инфраструктура
    10:15

    Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в мире

    Другие страны
    10:10

    В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавший

    В регионе
    10:00

    Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%

    Энергетика
    09:49

    Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"

    Футбол
    09:48

    Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысяч

    Другие страны
    09:46

    По факту гибели супружеской пары в Сумгайыте возбуждено уголовное дело

    Происшествия
    Лента новостей