В Милли Меджлисе запланированы слушания по "Великому возвращению"
Милли Меджлис
- 17 сентября, 2025
- 09:39
В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующие вопросы включены в план работы комитета по Правам человека парламента на осеннюю сессию.
Согласно информации, в течение сессии будут организованы обсуждения на тему "Уникальный опыт Азербайджана в связи с "Великим возвращением" с участием международных организаций по правам человека и правозащитных организаций.
В парламенте пройдут слушания по законопроекту о "Великом возвращении и реинтеграции" освобожденных территорий.
