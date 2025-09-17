В Милли Меджлисе запланированы слушания по "Великому возвращению"

В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующие вопросы включены в план работы комитета по Правам человека парламента на осеннюю сессию.

Согласно информации, в течение сессии будут организованы обсуждения на тему "Уникальный опыт Азербайджана в связи с "Великим возвращением" с участием международных организаций по правам человека и правозащитных организаций.

В парламенте пройдут слушания по законопроекту о "Великом возвращении и реинтеграции" освобожденных территорий.