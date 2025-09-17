Milli Məclisdə "Böyük Qayıdış"la bağlı müzakirələr aparılacaq

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:30
    Milli Məclisdə Böyük Qayıdışla bağlı müzakirələr aparılacaq

    Milli Məclisdə işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı müzakirələr keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin payız sessiyası üzrə iş planına müvafiq məsələlər daxil edilib. 

    Bildirilib ki, sessiya müddətində "Böyük Qayıdış"la bağlı Azərbaycanın yeganə təcrübəsi" mövzusunda beynəlxalq İnsan hüquqları və hüquq-müdafiə təşkilatların iştirakı ilə müzakirənin təşkili və işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı "Böyük Qayıdış və reinteqrasiya" ilə bağlı qanun layihəsi ətrafında dinləmələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    В Милли Меджлисе запланированы слушания по "Великому возвращению"

