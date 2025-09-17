В Милли Меджлисе пройдут мероприятия в поддержку жертв минного террора

В Милли Меджлисе запланирована серия встреч и мероприятий, посвященных правам человека, жертвам минного террора и деятельности международных судебно-правовых институтов.

Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на осеннюю сессию.

Согласно плану, предусматривается проведение совместных встреч с ANAMA на тему "Обеспечение доступа жертв минного террора к международным правовым платформам".

Комитет также планирует организовать круглые столы по темам "Институт адвокатуры - место и роль в обеспечении прав человека и совершенствовании механизмов применения международных стандартов" и "Новые тенденции и перспективы в деятельности международных судебных и правовых институтов - взгляд из Азербайджана".