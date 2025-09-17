Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Милли Меджлисе пройдут мероприятия в поддержку жертв минного террора

    Милли Меджлис
    • 17 сентября, 2025
    • 09:36
    В Милли Меджлисе пройдут мероприятия в поддержку жертв минного террора

    В Милли Меджлисе запланирована серия встреч и мероприятий, посвященных правам человека, жертвам минного террора и деятельности международных судебно-правовых институтов.

    Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на осеннюю сессию.

    Согласно плану, предусматривается проведение совместных встреч с ANAMA на тему "Обеспечение доступа жертв минного террора к международным правовым платформам".

    Комитет также планирует организовать круглые столы по темам "Институт адвокатуры - место и роль в обеспечении прав человека и совершенствовании механизмов применения международных стандартов" и "Новые тенденции и перспективы в деятельности международных судебных и правовых институтов - взгляд из Азербайджана".

    минный террор Милли Меджлис ANAMA
    Parlamentdə mina terroru qurbanları ilə bağlı tədbirlər olacaq
    Azerbaijani Parliament to host events in support of mine terror victims

