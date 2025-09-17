Parlamentdə mina terroru qurbanları ilə bağlı tədbirlər olacaq
- 17 sentyabr, 2025
- 09:30
Milli Məclisdə insan hüquqları, mina terroru qurbanları və beynəlxalq məhkəmə-hüquq institutlarının fəaliyyətinə həsr edilən görüş və tədbirlər keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
Belə ki, "Mina terroru qurbanlarının beynəlxalq hüquqi platformalara çıxışının təmin olunması" mövzusunda ANAMA ilə birgə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Həmçinin komitə "Vəkillik institutu-vətəndaşların insan hüquqlarının təmin edilməsi və beynəlxalq standartların tətbiqi mexanizmlərinin təkmilləşməsində yeri və rolu", "Beynəlxalq məhkəmə və hüquq institutlarının fəaliyyətində yeni tendensiyalar, perspektivlər- Azərbaycandan baxış" mövzusunda dəyirmi masalar keçirməyi də planlaşdırıb.