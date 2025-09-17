İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Parlamentdə mina terroru qurbanları ilə bağlı tədbirlər olacaq

    Milli Məclis
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:30
    Milli Məclisdə insan hüquqları, mina terroru qurbanları və beynəlxalq məhkəmə-hüquq institutlarının fəaliyyətinə həsr edilən görüş və tədbirlər keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib. 

    Belə ki, "Mina terroru qurbanlarının beynəlxalq hüquqi platformalara çıxışının təmin olunması" mövzusunda ANAMA ilə birgə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

    Həmçinin komitə "Vəkillik institutu-vətəndaşların insan hüquqlarının təmin edilməsi və beynəlxalq standartların tətbiqi mexanizmlərinin təkmilləşməsində yeri və rolu", "Beynəlxalq məhkəmə və hüquq institutlarının fəaliyyətində yeni tendensiyalar, perspektivlər- Azərbaycandan baxış" mövzusunda dəyirmi masalar keçirməyi də planlaşdırıb.

    В Милли Меджлисе пройдут мероприятия в поддержку жертв минного террора
    Azerbaijani Parliament to host events in support of mine terror victims

