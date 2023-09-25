В Милли Меджлисе проходят общественные слушания по вопросу возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты".

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Комитетом по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

На мероприятии состоится обмен мнениями о массовом переселении азербайджанцев с их исконных земель - нынешней Армении, правовых аспектах возвращения в Западный Азербайджан, правовой оценке преступлений, совершенных армянами, и других вопросах.

В слушаниях принимают участие депутаты Милли Меджлиса, члены общины Западного Азербайджана, представители правоохранительных органов, ученые-правоведы и исследователи, представители гражданского общества и эксперты.