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В Милли Меджлисе проходят общественные слушания по вопросу возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания по вопросу возвращения в Западный Азербайджан В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты".
Милли Меджлис
25 сентября 2023 г. 11:43
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания по вопросу возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Комитетом по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

На мероприятии состоится обмен мнениями о массовом переселении азербайджанцев с их исконных земель - нынешней Армении, правовых аспектах возвращения в Западный Азербайджан, правовой оценке преступлений, совершенных армянами, и других вопросах.

В слушаниях принимают участие депутаты Милли Меджлиса, члены общины Западного Азербайджана, представители правоохранительных органов, ученые-правоведы и исследователи, представители гражданского общества и эксперты.

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Версия на английском языке Public hearings on return to Western Azerbaijan underway in Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı ictimai dinləmə keçirilir

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