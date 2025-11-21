В Милли Меджлисе продолжается обсуждение проектов госбюджета 2026 года
Милли Меджлис
- 21 ноября, 2025
- 11:25
В Милли Меджлисе продолжается обсуждение проектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год.
Как сообщает Report, на пленарном заседании сегодня в первом чтении обсуждается пакет предлагаемых поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, а также проекты постановлений Милли Меджлиса о смете расходов парламента и Счетной палаты на 2026 год.
В заседании под председательством Сахибы Гафаровой также принимают участие представители правительства.
