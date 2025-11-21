Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Милли Меджлисе продолжается обсуждение проектов госбюджета 2026 года

    Милли Меджлис
    • 21 ноября, 2025
    • 11:25
    В Милли Меджлисе продолжается обсуждение проектов госбюджета 2026 года

    В Милли Меджлисе продолжается обсуждение проектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год.

    Как сообщает Report, на пленарном заседании сегодня в первом чтении обсуждается пакет предлагаемых поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, а также проекты постановлений Милли Меджлиса о смете расходов парламента и Счетной палаты на 2026 год.

    В заседании под председательством Сахибы Гафаровой также принимают участие представители правительства.

    Милли Меджлис Бюджетный пакет Налоговый кодекс
    Milli Məclisdə gələn ilin büdcə zərfinə daxil olan layihələrin müzakirəsi davam edir

