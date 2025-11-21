Milli Məclisdə gələn ilin büdcə zərfinə daxil olan layihələrin müzakirəsi davam edir
Milli Məclis
- 21 noyabr, 2025
- 11:01
Milli Məclisdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan layihələrin müzakirəsi davam edir.
"Report" xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında Vergi Məcəlləsi və 16 qanuna təklif edilən dəyişikliklər paketinin ilk oxunuşda müzakirəsi, Milli Məclisin və Hesablama Palatasının 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında parlamentin müvafiq qərarlarının layihələri daxil edilib.
Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən plenar iclasda hökumət nümayəndələri də iştirak edirlər.
