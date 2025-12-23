Azərbaycan Voleybol Federasiyasının inkişaf strategiyasında indiyədək görülmüş işlər açıqlanıb
- 23 dekabr, 2025
- 12:24
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) 2023-2028-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş inkişaf strategiyasında indiyədək görülmüş işlər açıqlanıb.
Bu barədə AVF-dən "Report"un sorğusuna cavab olaraq məlumat verilib.
Bildirilib ki, qurum öz fəaliyyətini 2023-cü il avqustun 11-də təsdiq edilmiş "Azərbaycan Voleybol Federasiyası İctimai Birliyinin 2023-2028-ci illər üçün İnkişaf Strategiyası"na əsasən həyata keçirir.
AVF-nin hədəfləri kütləvilik, populyarlıq və mükəmməl infrastruktur olub:
"Son 3 mövsüm ərzində qadınlar arasında keçirilən Yüksək Liqada iştirak edən klubların sayının 4-dən 9-a, kişilər arasında keçirilən yarışlara qatılan komandaların sayının isə 4-dən 6-ya qədər artırılmasına, o cümlədən region komandalarının ("Gəncə", "Gənclər", "Turan") iştirakına nail olunub. Federasiya tərəfindən Yüksək Liqada çıxış edən klubların sayının 10-12-yə qədər artırılması hədəflənib və bu istiqamətdə artıq bir neçə tərəfdaşlarla danışıqlar baş tutub. Klubların heyətində yerli voleybolçuların oyun təcrübəsi əldə etməsi, yeni nəsil voleybolçuların daha tez inkişaf etməsi və gənc, yerli idmançılara tələbatın yaranması məqsədilə ötən mövsümdən etibarən əcnəbi oyunçuların həm transferləri, həm də meydanda olması ilə bağlı limitlər tətbiq edilir. Klubların sifariş vərəqələrində ən çoxu 6, meydanda isə ən çoxu 5 əcnəbi voleybolçu iştirak edə bilər. Bu limitin növbəti mövsümdə artırılması planlaşdırılır. Beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan innovativ alətlərin tətbiq edilməsi diqqətdə saxlanılıb. Ötən mövsümdən etibarən videotəkrar sistemi (challenge system), elektron protokol sistemi tətbiq edilib. Cari mövsümdə "Azərreyl" və "Xilasedici"nin kişilərdən ibarət komandaları cari mövsümdə avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edirlər".
Federasiya milli komandaların cari ildə bir sıra beynəlxalq yarışlarda iştirak etdiyini xatırladıb:
"Əsas yığmalar cari ilin may-iyun aylarında qızıl (qadınlar) və gümüş (kişilər) liqalarda mübarizə aparıblar. 2025-ci ilin noyabrında Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən İslam Həmrəylik Oyunlarında qadınlardan ibarət komanda gümüş medal qazanıb. Qadınlardan ibarət əsas yığma Avropa çempionatının final mərhələsinə ardıcıl 11-ci dəfə vəsiqə qazanıb. Millinin növbəti il qrup mərhələsindəki oyunları Bakıda keçiriləcək. Hazırda yarışın təşkilatçılığı ilə bağlı işlər davam etdirilir.
Əsas millilərdə hazırda nəsil dəyişikliyi yaşanır. Federasiya tərəfindən yaxın gələcəkdə yığmalara gənc voleybolçuların cəlb edilməsi məqsədilə aşağı yaş qruplarında işlər aparılır. Əsas milli ilə yanaşı, cari ildə gənclərdən ibarət komanda da bir neçə mühüm turnirlərdə iştirak edib. Ölkəmizdə keçirilən III MDB Oyunlarına gənc qızlardan (2010 təvəllüd), eləcə də gənc oğlanlardan (2008 təvəllüd) ibarət komandalar qatılıblar . Qızlardan ibarət seçmə turnirdə bürünc medal qazanıb. Bununla yanaşı, gənclərdən ibarət milli komandaların hazırda Şərqi Avropa üzrə regional turnirlərdə (EEVZA) müntəzəm iştirakı nəzərdə tutulur".
Qurumdan bildirilib ki, aşağı yaş qruplarında işin mükəmməl, sistemli təşkil olunması məqsədilə federasiya tərəfindən yaradılmış 7 regional klubun və AVF-nin Naxçıvan filialı vasitəsilə (Bakı, Sumqayıt, Hacıqabul, Oğuz, Gəncə, Tovuz, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan) bütün ölkə ərazisində seleksiya işləri aparılaraq müvafiq kriteriyalara cavab verən gənclər məşqlərə cəlb edilir:
"Onların arasından ən perspektivli olanlar seçilir və milli komanda məşqçilərinin nəzarəti ilə inkişaflarını davam etdirirlər. Ötən ildən etibarən ilk dəfə olaraq 3 yaş qrupu üzrə 14, 16 və 18 yaşa qədər (U-14 – 2012, 2013), (U-16 – 2010, 2011), (U-18 – 2009, 2010) oğlan və qızlar arasında Azərbaycan çempionatı keçirilir. Cari mövsümdə 170 komandanın iştirak etdiyi bu yarışlar maya qədər Bakı, Naxçıvan MR, Gəncə, Goranboy, Tovuz şəhərlərində keçirilir. 2026-cı il iyunun 1-də 12 yaşa qədər (U-12) uşaqlar arasında yarışın təşkili nəzərdə tutulub. Ümumilikdə bütün yaş qrupları üzrə yarışlarda təqribən 2000 gənc iştirak edir. Federasiya tərəfindən yaradılan mərkəzləşmiş məlumat sistemində bütün gənclərə dair məlumatların reyestri aparılır. Hər 3 aydan bir gənclərin fiziki hazırlığı təhlil edilir və məlumatlar yenilənir. Gənclərdə baş verən dəyişikliklər ölçüləbilən meyarlarla diqqətdə saxlanılır. Cari ildə Naxçıvanda yeniyetmə qızlar və oğlanlar arasında "Suverenlik Kuboku" uğrunda birincilik keçirilib. Yarışda yerli komandalarla yanaşı, Türkiyəni təmsil edən iki klub – İzmir şəhərinin "Altınordu" və İğdır şəhərinin komandası iştirak edib".
AVF klassik voleybolla yanaşı, çimərlik voleybolunun inkişafını da prioritet hədəflərdən hesab edir:
"2023-cü ildə ilk dəfə keçirilən klublararası Avropa çempionatında kişilərdən ibarət "Murov Az Terminal" klubu bu turnirin qalibi olub. 2024-cü ildə "Azerreyl" klubunun həm qadın, eləcə də kişilərdən ibarət komandaları Fransada keçirilən klublararası Avropa çempionatının qalibi olub. Federasiyanın hədəfi sırf çimərlik voleybolçularından ibarət heyət formalaşdırmaqdır. Çimərlik voleybolu üzrə də həm paytaxtda, həm də regionlarda seleksiya işləri aparılır. Çimərlik voleybolu üzrə komandalar yay mövsümünə qədər bütün il boyu bir neçə ölkədə təlim-məşq toplanışları keçirlər.
Regionda artıq bir çox ölkələrdə qar voleybolu üzrə yarışlar keçirilir. Bu idman növünün ölkəmizdə inkişaf etdirilməsi məqsədilə yanvarda ilk dəfə qar voleybolu üzrə Azərbaycan çempionatı baş tutub. Çempionatda 4 kişi və 4 qadın komandası iştirak edib".
Federasiya onu da vurğulayıb ki, idmançı sayının artması yerli məşqçilərin, hakimlərin və digər mütəxəssislərin də artmasını şərtləndirir:
"Yerli mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə federasiya tərəfindən mütəmadi olaraq istər beynəlxalq, istərəsə də lokal təlimlər, seminarlar, kurslar təşkil edilir. Son 2 il ərzində FİVB-nin ekspertləri tərəfindən Bakıda məşqçilər üçün 4 beynəlxalq seminar təşkil edilib. İki dəfə "Level 1", bir dəfə "Level 2", bir dəfə isə Bakıda ilk dəfə olaraq "Level 3" seminarı keçirilib. Federasiyanın tərkibində təlim şöbəsi yaradılıb. Təlim şöbəsi tərəfindən 4 seminar və 3 "Level 1" kursları keçirilib. Həmçinin yeni hakimlərin, statistiklərin və digər mütəxəssislərin cəlb edilməsi məqsədilə bir sıra kurs və seminarlar təşkil edilib".
Bundan əlavə, milli komanda, o cümlədən klub səviyyəsində oyun və məşq proseslərinin Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində (icarə əsasında), Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin Biləcəri İdman Kompleksində (icarə əsasında), AVF-nin yerləşdiyi inzibati binada yerləşən idman meydançasında (icarə əsasında) həyata keçirildiyi diqqə çatdırılıb.