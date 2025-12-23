İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    MİQ-də iştirakın ödənişli olması təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:24
    MİQ-də iştirakın ödənişli olması təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) ilə əlaqədar keçirilən müsabiqədə iştirakın ödənişli olması haqda təklif son oxunuşda qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Ümumi təhsil haqqında" qanuna dəyişikliklər Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Qeyd edilib ki, dəyişikliklərə əsasən, ödəniş ilk dəfə müsabiqədə iştirak edənlər, əlilliyi olan şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, şəhid ailəsinin üzvləri və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə "Müharibə veteranı" adı almış şəxslərə münasibətdə nəzərdə tutulmayıb.

    Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis qanun layihəsi Müəllimlərin işə qəbulu
