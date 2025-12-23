Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Милли Меджлис утвердил платное участие в конкурсе на прием учителей

    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 12:46
    Милли Меджлис утвердил платное участие в конкурсе на прием учителей

    Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении изменения в закон "Об общем образовании", предусматривающие платное участие в конкурсе по приему на работу учителей.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Согласно изменениям, участие в конкурсе станет платным, однако плата не будет взиматься с лиц, принимающих участие в конкурсе впервые, лиц с инвалидностью, членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь, членов семей шехидов, а также граждан, имеющих статус "ветеран войны".

    MİQ-də iştirakın ödənişli olması təklifi son oxunuşda qəbul edilib

