Милли Меджлис утвердил платное участие в конкурсе на прием учителей
Милли Меджлис
- 23 декабря, 2025
- 12:46
Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении изменения в закон "Об общем образовании", предусматривающие платное участие в конкурсе по приему на работу учителей.
Как сообщает Report, соответствующие поправки приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно изменениям, участие в конкурсе станет платным, однако плата не будет взиматься с лиц, принимающих участие в конкурсе впервые, лиц с инвалидностью, членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь, членов семей шехидов, а также граждан, имеющих статус "ветеран войны".
