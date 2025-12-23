Милли Меджлис утвердил платное участие в конкурсе на прием учителей

Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении изменения в закон "Об общем образовании", предусматривающие платное участие в конкурсе по приему на работу учителей.

Как сообщает Report, соответствующие поправки приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, участие в конкурсе станет платным, однако плата не будет взиматься с лиц, принимающих участие в конкурсе впервые, лиц с инвалидностью, членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь, членов семей шехидов, а также граждан, имеющих статус "ветеран войны".