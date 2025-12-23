İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Tamerlan Tağıyev: "İnvestorlar üçün yaradılan şərait investisiyaların səmərəliliyini artırır"

    Biznes
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:21
    Tamerlan Tağıyev: İnvestorlar üçün yaradılan şərait investisiyaların səmərəliliyini artırır

    Azərbaycanda investorlar üçün yaradılan şərait investisiyaların səmərəliliyini artırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyədə Azərbaycanın ticarət nümayəndəsi Tamerlan Tağıyev Bakıda keçirilən II Türkiyə–Azərbaycan İnvestisiya Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, xüsusilə sənaye parklarında investisiya üçün uyğun torpaq sahələri formalaşdırılır və investorların istifadəsinə təqdim olunur: "Həmin ərazilərdə elektrik, təbii qaz, su, fiberoptik infrastruktur, daxili yollar və dəmir yolu bağlantıları kimi əsas infrastruktur elementləri dövlət tərəfindən təmin edilir. Bu yanaşma investorların ilkin xərclərini azaltmaqla yanaşı, istehsal prosesinə daha qısa müddətdə başlamağa imkan yaradır və investisiyaların səmərəliliyini artırır".

    T.Tağıyev vurğulayıb ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında investisiya fəaliyyəti həyata keçirən sahibkarlar üçün xüsusi təşviq mexanizmləri təklif olunur: "Azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən investorlar dövlət zəmanətli və faizləri subsidiyalaşdırılan kredit imkanlarından yararlana bilirlər. 2033-cü ilədək məcburi sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması, eləcə də elektrik, təbii qaz və su xərclərinin 20 %-nin dövlət tərəfindən qarşılanması nəzərdə tutulur. Müəyyən edilmiş sektorlar üzrə maşın, avadanlıq, xammal və materialların idxalında əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumlarından azadolmalar da tətbiq olunur. Bu təşviqlər işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi cəhətdən sürətlə dirçəldilməsinə və yerli, eləcə də xarici investorların cəlb edilməsinə xidmət göstərir".

    II Türkiyə-Azərbaycan İnvestisiya Forumu Tamerlan Tağıyev Azərbaycan Türkiyə biznes

    Son xəbərlər

    12:45

    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:45

    Mingəçevirdə milli suverenlik və hüquqi təminatlar mövzusunda seminar keçirilib

    Daxili siyasət
    12:44

    Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır

    İKT
    12:41

    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunub

    Biznes
    12:41

    İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    12:39

    AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    12:35

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    12:35

    Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir

    Din
    12:33

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında III turun oyunları keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti