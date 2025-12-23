Siyavuş Novruzov: Azərbaycan və Türkiyə tələbələrinin qarşılıqlı təhsil almaları vacibdir
Elm və təhsil
- 23 dekabr, 2025
- 12:20
Azərbaycan və Türkiyə tələbələrinin hərbi, tibbi və digər sahələrdə bir-birinin ölkəsində qarşılıqlı təhsil almaları vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Siyavuş Novruzov Milli Məclisin plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.
Deputat qeyd edib ki, Azərbaycanda müxtəlif ölkələrin məktəbləri fəaliyyət göstərir, məsələn, Avropa, yaxud rus məktəbləri:
"Hesab edirəm ki, Türkiyə məktəbləri üstünlük təşkil etməlidir. Türkiyədə hərbi təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin ordumuzun gələcəkdə NATO standartlarına uyğun qurulmasında yeri və rolu böyükdür".
S.Novruzov əlavə edib ki, Türkiyədə təhsil alanların Azərbaycana qayıdıb fəaliyyətlərini burada davam etdirmələrinə çalışılmalıdır.
Son xəbərlər
12:45
Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilibDaxili siyasət
12:45
Mingəçevirdə milli suverenlik və hüquqi təminatlar mövzusunda seminar keçirilibDaxili siyasət
12:44
Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyırİKT
12:41
Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunubBiznes
12:41
İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
12:39
AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət veribFutbol
12:35
"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
12:35
Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına müsbət yanaşırDin
12:33