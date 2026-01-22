Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 января, 2026
    • 11:12
    В Милли Меджлисе призвали запретить продажу складных ножей в Азербайджане

    В Милли Меджлисе предложили запретить в Азербайджане продажу складных карманных ножей в целях снижения уровня насилия среди молодежи.

    Как сообщает Report, с соответствующим предложением выступил член комитета по делам молодежи и спорта Мушфиг Джафарли на сегодняшнем заседании комитета.

    По его словам, подобные предметы пользуются особым интересом среди подростков и молодежи и нередко становятся орудием преступлений.

    "К сожалению, среди молодежи участились случаи поножовщины. Статистика показывает, что большинство таких преступлений совершается именно с использованием складных ножей, которые молодые носят с собой в кармане. Считаю целесообразным запретить продажу и использование подобных ножей", - отметил депутат.

    Милли Меджлис Азербайджан запрет Мушфиг Джафарли депутат складные ножи молодежь
    Azərbaycanda cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunur

