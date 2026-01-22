Azərbaycanda cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunur
Milli Məclis
- 22 yanvar, 2026
- 11:01
Azərbaycanda qatlanan cib bıçaqlarının satışının qadağan edilməsi təklif olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin üzvü Müşfiq Cəfərli komitənin bugünkü iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, həmin vasitələr daha çox yeniyetmə və gənclər üçün maraqlıdır:
"Gənclər arasında bıçaqlanma hadisələrinin tez-tez baş verməsi təəssüf doğurur. Statistika göstərir ki, hadisələr daha çox cibdə gəzdirilən, qatlanan bıçaqlarla törədilir. Ona görə də həmin bıçaqların satışı və istifadəsinin qadağan olunması məqsədəuyğundur".
