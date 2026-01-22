Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 января, 2026
    • 10:10
    В Милли Меджлисе предложили оценить эффективность программ обучения за рубежом

    В Милли Меджлисе предложили провести слушания, посвященные выпускникам, получившим образование за рубежом.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

    Депутат отметил, что с начала реализации государственной программы по обучению за рубежом прошло более 10 лет, и за это время тысячи молодых людей получили образование в других странах и вернулись в Азербайджан.

    "Необходимо серьезно проанализировать, где они работают, и какой вносят вклад в развитие страны. На эти программы выделяются значительные средства, и эффективность этого финансирования должна быть четко разъяснена общественности", - сказал он.

    Кроме того, Ф.Исмаилзаде подчеркнул, что ряд специальностей в некоторых университетах не соответствует требованиям рынка труда. Он отметил, что технологии и окружающая среда стремительно меняются, появляются новые глобальные тенденции, и важно оценить, насколько быстро система образования адаптируется к этим изменениям. В этой связи депутат предложил обсудить с Министерством науки и образования возможность предоставления университетам большей автономии для более гибкого открытия новых специальностей.

