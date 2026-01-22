İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:52
    Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Fariz İsmayılzadə parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deyib.

    Deputat qeyd edib ki, artıq xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsindən 10 ildən çox vaxt keçir:

    "Artıq minlərlə gənc xaricdə təhsil alaraq ölkəyə qayıdıb və onların harada işləməsi, hansı sektorlarda fəaliyyət göstərməsi, ölkənin inkişafına necə töhfə verməsi ciddi təhlil olunmalıdır. Bu proqramlara böyük maliyyə vəsaiti ayrılır və həmin vəsaitin səmərəliliyi də cəmiyyət üçün açıq şəkildə izah olunmalıdır".

    Deputatın fikrincə, bəzi universitetlərdəki bir sıra ixtisaslar bazarın tələblərinə uyğun gəlmir:

    "Texnologiyalar, ətraf mühit dəyişir. Yeni qlobal tendensiyalar var. Biz nə qədər sürətlə bu tendensiyalara uyğunlaşa bilirik və nə qədər sürətlə yeni ixtisaslar aça bilirik? Bəlkə hansısa sahələrdə universitetlərə muxtariyyət vermək olar ki, onlar daha çevik formada ixtisaslar aça bilsinlər. Düşünürəm ki, bu məsələni Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birgə müzakirə etməliyik".

    Milli Məclis xaricdə təhsil Universitet Fariz İsmayılzadə
    В Милли Меджлисе предложили оценить эффективность программ обучения за рубежом

    Son xəbərlər

    10:07

    Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:05

    Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    10:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq

    Komanda
    10:00

    ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayır

    Biznes
    09:55

    Milli Məclisdə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilib

    Milli Məclis
    09:52

    Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    09:50
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıb

    Turizm
    09:46

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:46

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti