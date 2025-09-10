ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    В Милли Меджлисе предложено провести слушания по туризму

    Милли Меджлис
    • 10 сентября, 2025
    • 16:00
    В Милли Меджлисе предложено провести слушания по туризму

    В Милли Меджлисе предложено провести слушания по туризму.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Гёйдениз Гахраманов на сегодняшнем заседании комитета.

    По его словам, туризм является одним из приоритетных направлений для Азербайджана, поэтому важно проводить обсуждения этой темы в парламенте.

    Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что эти слушания могут быть проведены в декабре.

    "Если же у нас не останется времени после обсуждения бюджета, проведение слушаний может быть запланировано на весеннюю сессию 2026 года", - добавил он.

    Милли Меджлис туризм
    Milli Məclisdə turizmlə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Последние новости

    16:23

    В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ

    Милли Меджлис
    16:21

    В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    16:16

    Эксперт: Изменение климата создает риски для водной безопасности Азербайджана

    Инфраструктура
    16:11

    Немецкая компания: В Азербайджане оформление грузов проще и быстрее, чем в Турции

    Инфраструктура
    16:11

    Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзала

    Другие страны
    16:05

    Кабмин внес изменения в список ряда учреждений, не входящих в структуру Минцифры

    ИКТ
    16:03

    Катар планирует подать в суд на Нетаньяху за удар по Дохе

    Другие страны
    16:02

    Бельгия может ввести военные патрули в крупных городах из-за роста преступности

    Другие страны
    16:02

    Немецкая компания предложила создать единую цифровую платформу для портов Каспия и Черного моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    Лента новостей