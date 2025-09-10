В Милли Меджлисе предложено провести слушания по туризму.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Гёйдениз Гахраманов на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, туризм является одним из приоритетных направлений для Азербайджана, поэтому важно проводить обсуждения этой темы в парламенте.

Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что эти слушания могут быть проведены в декабре.

"Если же у нас не останется времени после обсуждения бюджета, проведение слушаний может быть запланировано на весеннюю сессию 2026 года", - добавил он.