В Милли Меджлисе предложено провести слушания по туризму
Милли Меджлис
- 10 сентября, 2025
- 16:00
В Милли Меджлисе предложено провести слушания по туризму.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Гёйдениз Гахраманов на сегодняшнем заседании комитета.
По его словам, туризм является одним из приоритетных направлений для Азербайджана, поэтому важно проводить обсуждения этой темы в парламенте.
Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что эти слушания могут быть проведены в декабре.
"Если же у нас не останется времени после обсуждения бюджета, проведение слушаний может быть запланировано на весеннюю сессию 2026 года", - добавил он.
