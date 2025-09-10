Milli Məclisdə turizmlə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub
Milli Məclis
- 10 sentyabr, 2025
- 15:26
Milli Məclisdə turizmlə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü Göydəniz Qəhrəmanov komitənin bugünkü iclasında çıxış edib.
Onun sözlərinə görə, turizm Azərbaycan üçün prioritet sahələrdən biri olduğundan Milli Məclisdə də müzakirəsi vacibdir.
Komitə sədri Musa Quliyev isə vaxt çatacağı təqdirdə dekabr ayında bu dinləmənin keçirilə biləcəyini deyib:
"Əgər büdcə müzakirələrindən vaxtımız qalmasa, dinləmənin keçirilməsi 2026-cı ilin yaz sessiyasına planlaşdırıla bilər".
